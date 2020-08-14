Баринов рассказал о мечте уехать в Европу. Но есть ли варианты?

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов назвал своей мечтой выступление в одном из топ-чемпионатов. При этом он сказал, что мог сменить клуб уже этим летом — если бы не пандемия коронавируса.

— У меня цель — уехать в Европу, — подтвердил Баринов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» на вопрос о своем профессионализме. — То, что приезжаю на базу одним из первых, это так. Когда вечерние тренировки, днем хожу на час в зал, обедаю, отдыхаю, а потом уже иду на нее.

Меня мотивирует то, что хочу попробовать свои силы в европейском чемпионате. И мотивация одна — работать над собой, очень много. Посмотрите, какие команды в современном футболе. Мотивация — выходить каждый день, очень много работать и в скором времени, дай бог, чтобы все сложилось, уехать в Европу.

Интерес есть. Если бы не было карантина, возможно, уже был бы там, в Европе. Прошу людей, которые этими вопросами занимаются, это не афишировать. Чтобы и меня не отвлекало, и не было никаких подобных сообщений о моем переходе. Настойчиво прошу, чтобы это никуда не выходило.