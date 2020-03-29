«Бакаев может заиграть в топовом чемпионате». Тедеско оценил потенциал полузащитника красно-белых

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил потенциал полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева, но отметил, что пока тому рано уезжать из России.

— Бакаев может заиграть в топовом чемпионате, — сказал Тедеско в прямом эфире трансляции группы «Спартака» «ВКонтакте». — Но прежде всего он — игрок «Спартака». И пока может делать свои следующие шаги, играя за наш клуб.

В бундеслиге 18 команд, которые абсолютно конкурентоспособны. Даже аутсайдер может выиграть у лидера. У всех очень хорошие академии, очень хорошие скауты. Думаю, в этом отличие от РПЛ.

Естественно присутствует разница в бюджетах между ведущими командами и остальными. У некоторых команд в России, как мне кажется, не хватает структурности. Думаю, через полгода смогу лучше ответить на этот вопрос.