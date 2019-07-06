"Баия" объявила о трансфере Бекао в "Удинезе"

Бразильский клуб "Баия", который владеет правами на защитника Родригу Бекао, объявил о переходе игрока в "Удинезе". Сумма трансфера составит 7 миллионов евро плюс 15 процентов от будущей продажи футболиста.
Бекао выступал в ЦСКА на правах аренды в сезоне-2018/19. 23-летний бразилец провел в составе армейцев 36 матчей во всех турнирах.
🗣 Esquadrão anuncia transferências do zagueiro Rodrigo Becão e do volante Luis Fernando para o futebol europeu ➡️ https://t.co/8EncHpIXXx #BBMP pic.twitter.com/c5xa0ZLw0Z— Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 6 июля 2019 г.
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