"Баия" объявила о трансфере Бекао в "Удинезе"

Бразильский клуб "Баия", который владеет правами на защитника Родригу Бекао, объявил о переходе игрока в "Удинезе". Сумма трансфера составит 7 миллионов евро плюс 15 процентов от будущей продажи футболиста.

Бекао выступал в ЦСКА на правах аренды в сезоне-2018/19. 23-летний бразилец провел в составе армейцев 36 матчей во всех турнирах.