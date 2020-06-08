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Бабаев заявил, что создание команды ЦСКА-2 пока не планируется

13:14
Роман Бабаев. Фото ПФК ЦСКА.
Роман Бабаев. Фото ПФК ЦСКА.
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о создании ЦСКА-2.

— Вторые команды имеются у некоторых клубов РПЛ: у «Краснодара», «Зенита», «Спартака», — цитирует Бабаева bobsoccer.ru. — Также есть вторая команда у новичка волгоградского «Ротора», который в следующем сезоне вернется в элиту российского футбола. Несколько лет назад президент ЦСКА Евгений Гинер сказал, что не видит смысла в создании ЦСКА-2.

Дополнительная информация:

https://bobsoccer.ru/max/blog/?item=545096

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