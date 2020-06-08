Бабаев заявил, что создание команды ЦСКА-2 пока не планируется

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о создании ЦСКА-2.

— Вторые команды имеются у некоторых клубов РПЛ: у «Краснодара», «Зенита», «Спартака», — цитирует Бабаева bobsoccer.ru. — Также есть вторая команда у новичка волгоградского «Ротора», который в следующем сезоне вернется в элиту российского футбола. Несколько лет назад президент ЦСКА Евгений Гинер сказал, что не видит смысла в создании ЦСКА-2.