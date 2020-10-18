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Бабаев рассказал, когда Фернандес вернется в состав ЦСКА

20:08
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в беседе с «СЭ» рассказал о сроках возвращения Мариу Фернандеса.

Ранее Фернандес, а также голкипер «Локомотива» Гильерме и защитник «Спартака» Георгий Джикия сдали сомнительные тесты на коронавирус в расположении сборной России.

— Надеюсь, Мариу вернется на предстоящей неделе, — заявил «СЭ» Бабаев. — Он хорошо себя чувствует. Есть все основания полагать, что Фернандес в ближайшие дни приступит к тренировкам в общей группе. (Севастиан Терлецкий)

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