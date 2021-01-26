Азмун: «Знаю, где Дзюба находится, даже если смотрю на мяч»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях на поле с партнером по команде Артемом Дзюбой и оценил его качества.

— Вы делите первое место по голам с Дзюбой. Одинаково забили и в прошлом сезоне. У вас есть внутреннее соревнование друг с другом? — вопрос Азмуну.

— Здоровая конкуренция порождает прогресс. У нас в каждой линии есть футболисты, которые конкурируют между собой. Мы с Артемом хорошо понимаем друг друга. Я знаю, где он находится, даже если смотрю на мяч или в другую сторону. Всегда знаю, куда он побежит, куда мне отдать передачу.

— Дзюба как-то сказал: «Азмун быстрее меня, очень силен в открываниях. А я техничнее его и лучше играю в пас». Согласны?

— Я про себя не могу ничего сказать. Мне сложно судить, в чем я лучше Артема. Но Дзюба — одаренный игрок, мощный. Он физически силен, прекрасно ставит корпус. Я не видел в лиге никого, кто может отобрать у Дзюбы мяч без фола. В штрафной площади Артем может все — лучший.

В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел 20 матчей за «Зенит», забил 11 голов и сделал две результативные передачи. У 32-летнего Дзюбы — 23 матча, 13 забитых мячей и 7 голевых передач.

(Гоша Чернов)

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