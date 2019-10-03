Азмун опубликовал фотографию с Кокориным

Форвард «Зенита» Сердар Азмун опубликовал фото со своим партнером по команде, нападающим Александром Кокориным. Фото размещено в Instagram футболиста.

Александр Кокорин отбыл тюремный срок и вышел на свободу по УДО. Александр и его брат Кирилл, Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам.

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