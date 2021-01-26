Азмун объяснил, что означает слово «колхоз»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью «СЭ» рассказал, почему любит употреблять в речи русское слово «колхоз».

— Кокорин как-то в шутку называл вас колхозником. Вы и сами очень любите слово «колхоз». Почему именно его? — вопрос Азмуну.

— Моя семья — из маленького городка, так что у меня особые чувства к слову «колхоз». Но это не оскорбление, а наоборот. Все думают, что «колхоз» — это что-то типа «деревенщина», и сами вкладывают в него оскорбительный смысл, но для меня совсем не так! Это значит «скромный». Простой парень, не распальцованный. Вот Жирков для меня — настоящий пример для подражания. Он ведет себя тихо, скромно, спокойно работает.

(Гоша Чернов)

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