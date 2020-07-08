Азмун обновил личный рекорд и обогнал Халка

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил 14-й гол в нынешнем чемпионате, впервые с мая 2016 года отличившись в премьер-лиге после выхода на замену. Иранец превзошел свой прошлогодний снайперский результат и установил личный рекорд результативности в высшем российском дивизионе.

Сезоны Сердара Азмуна в России

Сезон Клуб Матчи Голы 2013/14 Рубин 14 4 2014/15 Рубин, Ростов 24 4 2015/16 Ростов 24 9 2016/17 Ростов 27 7 2017/18 Рубин 26 5 2018/19 Рубин 26 13 2019/20 Зенит 26 14 Всего 167 56

Среди легионеров-бомбардиров Азмун поднялся на шестое место, подвинув недавнего лидера атак «Зенита» — Халка. От замыкающего пятерку лидеров Веллитона 25-летний форвард отстает на один гол, от идущего третьим Сейду Думбья — на 10. Рекорд чемпионата удерживает бразилец Вагнер Лав, отметившийся 85 точными ударами за ЦСКА. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России