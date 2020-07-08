Азмун обновил личный рекорд и обогнал Халка
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил 14-й гол в нынешнем чемпионате, впервые с мая 2016 года отличившись в премьер-лиге после выхода на замену. Иранец превзошел свой прошлогодний снайперский результат и установил личный рекорд результативности в высшем российском дивизионе.
Сезоны Сердара Азмуна в России
|
Сезон
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
2013/14
|
Рубин
|
14
|
4
|
2014/15
|
Рубин, Ростов
|
24
|
4
|
2015/16
|
Ростов
|
24
|
9
|
2016/17
|
Ростов
|
27
|
7
|
2017/18
|
Рубин
|
26
|
5
|
2018/19
|
Рубин
|
26
|
13
|
2019/20
|
Зенит
|
26
|
14
|
Всего
|
|
167
|
56
Среди легионеров-бомбардиров Азмун поднялся на шестое место, подвинув недавнего лидера атак «Зенита» — Халка. От замыкающего пятерку лидеров Веллитона 25-летний форвард отстает на один гол, от идущего третьим Сейду Думбья — на 10. Рекорд чемпионата удерживает бразилец Вагнер Лав, отметившийся 85 точными ударами за ЦСКА. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
1. Вагнер Лав
|
Бразилия
|
2006-2013
|
169
|
85
|
2. Данни
|
Португалия
|
2005-2017
|
270
|
68
|
3. Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
2010-2015
|
108
|
66
|
4. Квинси Промес
|
Голландия
|
2014-2019
|
115
|
59
|
5. Веллитон
|
Бразилия
|
2007-2012
|
104
|
57
|
6. Сердар Азмун
|
Иран
|
2013-н.в.
|
167
|
56
|
7. Халк
|
Бразилия
|
2012-2016
|
97
|
55
|
8. Сергей Корниленко
|
Белоруссия
|
2008-2014, 2015-2017, 2018/19
|
177
|
54
|
9. Кевин Кураньи
|
Германия
|
2010-2015
|
123
|
50
|
10. Назим Сулейманов
|
Азербайджан
|
1992-1998
|
150
|
50