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Азмун обновил личный рекорд и обогнал Халка

8 июля 2020, 20:33
Сердар Азмун. Фото AFP
Сердар Азмун. Фото AFP
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил 14-й гол в нынешнем чемпионате, впервые с мая 2016 года отличившись в премьер-лиге после выхода на замену. Иранец превзошел свой прошлогодний снайперский результат и установил личный рекорд результативности в высшем российском дивизионе.

Сезоны Сердара Азмуна в России

Сезон

Клуб

Матчи

Голы

2013/14

Рубин

14

4

2014/15

Рубин, Ростов

24

4

2015/16

Ростов

24

9

2016/17

Ростов

27

7

2017/18

Рубин

26

5

2018/19

Рубин

26

13

2019/20

Зенит

26

14

Всего

167

56

Среди легионеров-бомбардиров Азмун поднялся на шестое место, подвинув недавнего лидера атак «Зенита» — Халка. От замыкающего пятерку лидеров Веллитона 25-летний форвард отстает на один гол, от идущего третьим Сейду Думбья — на 10. Рекорд чемпионата удерживает бразилец Вагнер Лав, отметившийся 85 точными ударами за ЦСКА. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Голы

1. Вагнер Лав

Бразилия

2006-2013

169

85

2. Данни

Португалия

2005-2017

270

68

3. Сейду Думбья

Кот-д'Ивуар

2010-2015

108

66

4. Квинси Промес

Голландия

2014-2019

115

59

5. Веллитон

Бразилия

2007-2012

104

57

6. Сердар Азмун

Иран

2013-н.в.

167

56

7. Халк

Бразилия

2012-2016

97

55

8. Сергей Корниленко

Белоруссия

2008-2014, 2015-2017, 2018/19

177

54

9. Кевин Кураньи

Германия

2010-2015

123

50

10. Назим Сулейманов

Азербайджан

1992-1998

150

50

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