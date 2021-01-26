Форвард «Зенита» Сердар Азмун в интервью «СЭ» рассказал об атмосфере на первом сборе команды в ОАЭ.

Нападающий Артем Дзюба пропускает сбор сине-бело-голубых из-за положительного теста на коронавирус.

— Со стороны атмосфера в команде великолепна. Но при этом на первом сборе нет Артема Дзюбы, который обычно смеется громче всех. Это чувствуется изнутри?

— Конечно, важно, чтобы все игроки были в сборе, в том числе Артем. Но вы не думайте, что Дзюба без остановки шутит и смеется. Это не совсем так. Артем — опытный игрок, он знает, когда уместно шутить, а когда нет.

В текущем сезоне 26-летний Азмун провел 20 матчей за «Зенит», забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

(Гоша Чернов)

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