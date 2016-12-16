Азамат Засеев: "Гончаренко – белорусский Конте"

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев в фильме "Игра разума. Как делается футбол" сравнил Виктора Гончаренко с главным тренером "Челси" Антонио Конте. Специалист возглавил уфимский клуб перед началом сезона, но в декабре сменил Леонида Слуцкого на посту рулевого ЦСКА.
– Гончаренко – белорусский Конте, – сказал Засеев.
Parasenok
полгода хоть бы продержался)))
17:58 16 декабря
30 лет за ЦСКА!
grroznyi- Главное, что не жёлтым земляным червяком.)))
17:55 16 декабря
shpasic
а Конте - это итальянский Ганчарэнка!
17:50 16 декабря
grroznyi85
А еще его называли белорусским Гвардиолой.
17:47 16 декабря