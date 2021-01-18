Айртон вернулся в общую группу «Спартака» на сборе в Дубае

Бразильский защитник «Спартака» Айртон вернулся к тренировкам в общей группе команды на сборе в Дубае.

Ранее у бразильца наблюдались мышечные проблемы.

Алекс Крал и Максим Глушенков продолжают заниматься по индивидуальной программе.

Команда Доменико Тедеско проведет в Дубае два зимних сбора: первый — с 14 по 24 января, второй — с 28 января по 8 февраля.

Напомним, в текущем сезоне «Спартак» занимает третье место РПЛ, набрав 35 очков.

(Артем Калинин)