Айртон: «Тедеско сказал мне, что пора уже забивать»

Защитник «Спартака» Айртон выразил надежду, что ему удастся забить первый мяч за команду в нынешнем сезоне.

— В последних матчах вы имели несколько явных голевых моментов, но в официальных играх за «Спартак» все еще не отличались. Не напрягает такая «засуха»?

— Даже тренер надо мной подшучивал: то я в перекладину попал, то во вратаря. Сказал, что пора уже забивать. После промахов из выгодных позиций я каждый раз подолгу прокручиваю эти эпизоды в голове. Буду ждать следующих моментов, чтобы исправиться, — сказал бразилец в интервью официальному сайту «Спартака».

22-летний футболист в текущем сезоне провел 20 матчей за «Спартак» и сделал одну голевую передачу.

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