Айртон рассказал, с кем больше всего общается в "Спартаке"

Защитник "Спартака" Айртон заявил, что больше всего общается с нападающим Педро Рошей. 21-летний бразилец добавил, что собирается серьезно учить русский язык.

- Больше времени я провожу с Педро Рошей. Все-таки мы примерно одного возраста, плюс он тоже не так давно перебрался в Россию, - сказал Айртон в интервью клубной пресс-службе. - Так что мой главный учитель - именно он. В том числе подсказывает какие-то русские слова. В основном футбольные. Но я прекрасно понимаю, что нужно учить язык серьезно. Если я хочу добиться чего-то в "Спартаке", это обязательное условие.

Напомним, Айртон присоединился к красно-белым 17 декабря 2018 года. Он провел 3 матча за "Спартак" на турнире в Катаре и забил 1 гол.

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