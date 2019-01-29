Айртон: "Очень рад первому году за "Спартак"

Защитник "Спартака" Айртон - автор первого гола в матче с "Локомотивом" (4:0) рассказал об адаптации и первом трофее.

- Я только начинаю адаптироваться в новой команде. И очень рад, что забил первый гол. Поздравляю парней с хорошим турниром. Три матча - три победы, мы отлично начали предсезонную подготовку.

- Адаптация проходит хорошо?

- Да, спасибо другим бразильцам "Спартака". Луиз, Педру и Фернанду мне очень помогают. Да и Зе Луиш с Мельгарехо общаются, дают советы.

- "Спартак" может стать чемпионом?

- Нужно идти от игры к игре. Но главное, чтобы команда выполняла то, что должна. (Дмитрий Зеленов, Юлия Яковлева)

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