Аяз Гулиев: "У "Спартака" есть и результат, и игра"

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев оценил выступление на первом турнире после возвращения в команду.

– Буду только рад, если так всегда будет. Хорошо играли. И результат есть, и организация игры была. Во втором тайме вовремя смогли еще добавить, и все получилось.

– Вам где больше схема нравится – у Карпина или у Кононова?

– Разные схемы, тяжело сравнивать, играем на контроле, там было больше обороны, играли в пять защитников. В принципе, мне и так, и так комфортно играть. (Александр Рогулев)

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