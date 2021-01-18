«Аякс» отреагировал на интерес «Спартака» к Промесу
14:52
Пресс-служба «Аякса» прокомментировала «СЭ» новость о переговорах «Спартака» по трансферу Квинси Промеса.
«Мы никогда не подтверждали и не опровергали слухи. Так что никаких комментариев».
Вместе с красно-белыми 29-летний голландский форвард становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017. Промес выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018-й.
(Константин Колмаков)
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