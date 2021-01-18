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«Аякс» отреагировал на интерес «Спартака» к Промесу

14:52
Квинси Промес. Фото Евгения Матвеева., "СЭ"
Квинси Промес. Фото Евгения Матвеева., "СЭ"
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Пресс-служба «Аякса» прокомментировала «СЭ» новость о переговорах «Спартака» по трансферу Квинси Промеса.

«Мы никогда не подтверждали и не опровергали слухи. Так что никаких комментариев».

Вместе с красно-белыми 29-летний голландский форвард становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017. Промес выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018-й.

(Константин Колмаков)

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