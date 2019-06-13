Авиакомпания "Россия" всесторонне изучит конфликт с участием Лунева

Авиакомпания "Россия" выступила с официальным заявлением по поводу инцидента с участием голкипера сборной России и "Зенита" Андрея Лунева. В среду утром футболист в столичном аэропорту Внуково устроил скандал.

Он на повышенных тонах разговаривал у стойки регистрации с представителем авиакомпании, рейсом которой должен был вылететь домой – в Санкт-Петербург. На игрока был составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".

Со своей стороны авиакомпания "Россия" внимательно и всесторонне изучит все детали конфликта. Безопасность полетов – безусловный приоритет авиакомпании "Россия". Задача обеспечения безопасности требует со всей строгостью относиться к соблюдению правил поведения пассажирами как в терминале аэропорта, так и на борту воздушного судна. Авиакомпания "Россия" отмечает полную согласованность действий работников служб аэропорта Внуково, обслуживающей рейсы компании и правоохранительных органов", – говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Гендиректор "Зенита" проведет беседу с Луневым по поводу инцидента во Внуково //

Лунева задержали во Внуково. Подробности