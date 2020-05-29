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«Авангард» пожелал выздоровления Баринову

18:47
Дмитрий Баринов. Фото Twitter
Дмитрий Баринов. Фото Twitter
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«Авангард» пожелал выздоровления полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову. Накануне стало известно, что у Баринова и еще у четверых игроков «Локо» выявлена коронавирусная инфекция.

«На днях у нескольких игроков «Локомотива» обнаружили коронавирусную инфекцию, в их числе и полузащитник Дмитрий Баринов. Дима приходит к нам на матчи в Балашихе и поддерживает «Авангард», а мы желаем ему и однокомандникам скорейшего выздоровления и ждем на играх в новом сезоне», — говорится в официальном Twitter омичей.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hcavangardomsk/status/1266390212063776769

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