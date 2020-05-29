«Авангард» пожелал выздоровления Баринову

«Авангард» пожелал выздоровления полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову. Накануне стало известно, что у Баринова и еще у четверых игроков «Локо» выявлена коронавирусная инфекция.

«На днях у нескольких игроков «Локомотива» обнаружили коронавирусную инфекцию, в их числе и полузащитник Дмитрий Баринов. Дима приходит к нам на матчи в Балашихе и поддерживает «Авангард», а мы желаем ему и однокомандникам скорейшего выздоровления и ждем на играх в новом сезоне», — говорится в официальном Twitter омичей.