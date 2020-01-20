Грек Стефанос Атанасиадис прибыл на просмотр в «Крылья Советов», сообщает пресс-служба клуба. 31-летний форвард присоединился к команде на сборе в Турции.

Атанасиадис — воспитанник ПАОК. Последней командой форварда ПАС.