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«Аталанта» заплатит «Спартаку» за трансфер Миранчука

14:51
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
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Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов рассказал о выплатах солидарности, которые получит академия красно-белых за переход Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту». Напомним, братья Миранчуки занимались в академии «Спартака» некоторое время, но были отчислены из-за «недостатка физической силы».

«Аталанта» будет платить академии «Спартака» до 2022 года включительно, так как платит «Локомотиву» за трансфер в рассрочку", — сказал Фетисов в интервью РИА Новости.

По данным СМИ, ориентировочная сумма сделки составляет 14,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200929/futbol-1577936283.html

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