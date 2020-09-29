«Аталанта» заплатит «Спартаку» за трансфер Миранчука

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов рассказал о выплатах солидарности, которые получит академия красно-белых за переход Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту». Напомним, братья Миранчуки занимались в академии «Спартака» некоторое время, но были отчислены из-за «недостатка физической силы».

«Аталанта» будет платить академии «Спартака» до 2022 года включительно, так как платит «Локомотиву» за трансфер в рассрочку", — сказал Фетисов в интервью РИА Новости.

По данным СМИ, ориентировочная сумма сделки составляет 14,5 миллиона евро.