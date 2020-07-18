Ашот Хачатурянц: «Кашшаи точно не находится под чьим-то влиянием»
22:05
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц оценил опыт сотрудничества с Виктором Кашшаи, который занимает пост главы судейского корпуса РФС.
— Кашшаи — очень профессиональный человек, — сказал Хачатурянц в интервью программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер». — Да, у нас есть высококвалифицированные специалисты. Но мы же всегда хотим сравнивать себя с европейским уровнем. Уж точно Виктор не находится под чьим-то влиянием. Я могу вам это гарантировать.
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