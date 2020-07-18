РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ашот Хачатурянц: «Кашшаи точно не находится под чьим-то влиянием»

22:05
Виктор Кашшаи. Фото AFP
Виктор Кашшаи. Фото AFP
Теги:

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц оценил опыт сотрудничества с Виктором Кашшаи, который занимает пост главы судейского корпуса РФС.

— Кашшаи — очень профессиональный человек, — сказал Хачатурянц в интервью программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер». — Да, у нас есть высококвалифицированные специалисты. Но мы же всегда хотим сравнивать себя с европейским уровнем. Уж точно Виктор не находится под чьим-то влиянием. Я могу вам это гарантировать.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир