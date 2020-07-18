Ашот Хачатурянц: «Кашшаи точно не находится под чьим-то влиянием»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц оценил опыт сотрудничества с Виктором Кашшаи, который занимает пост главы судейского корпуса РФС.

— Кашшаи — очень профессиональный человек, — сказал Хачатурянц в интервью программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер». — Да, у нас есть высококвалифицированные специалисты. Но мы же всегда хотим сравнивать себя с европейским уровнем. Уж точно Виктор не находится под чьим-то влиянием. Я могу вам это гарантировать.