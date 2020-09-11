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AS: «Зенит» хочет купить Фекира

14:28
Набиль Фекир. Фото Федерация футбола Франции
Набиль Фекир. Фото Федерация футбола Франции
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«Зенит» интересуется полузащитником «Бетиса» Набилем Фекиром, сообщает AS.

По информации источника, 27-летний француз является приоритетной целью на летнее трансферное окно. Сообщается, что игрок обойдется команде из Санкт-Петербурга не менее чем в 30 миллионов евро. Отмечается, что «Зенит» также рассматривал вариант с покупкой Кристиана Эриксена из «Интера», однако итальянский клуб назвал цену, которая не устроила сине-бело-голубых.

Фекир перешел в «Бетис» летом 2019 года, на его счету 7 голов и 7 результативных передач в 33 играх за испанскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость чемпиона мира-2018 в 32 миллиона евро.

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