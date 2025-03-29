Артур вернется к играм «Динамо» через две недели

Главный врач «Динамо» Александр Родионов в разговоре с «СЭ» прокомментировал травму полузащитника Артура Гомеса.

«У Артура повреждение АКС (Акромиально-ключичный сустав). Плечевой сустав был ограничен, поэтому он специально надел фиксирующую повязку. В течение двух недель планируем вернуть его к играм», — сказал Родионов «СЭ».

26-летний бразилец получил травму в матче 21-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2).