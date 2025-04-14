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14 апреля, 00:29

Артур — о травме: «Худшее из чувств, которое я уже испытывал»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Динамо» Артур поделился эмоциями от травмы, полученной в матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:1).

«Вчера на матче у меня было одно из худших чувств, которые я уже испытывал, когда получил травму. Это было трудное время, ни один спортсмен не хочет проходить через травмы. Я доверяю Богу и знаю, что он делал и делает все возможное. Я благодарю его за все. Надо идти дальше, я буду только сильнее», — написал Артур в соцсетях.

Ранее глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что Артур получил разрыв ахиллова сухожилия

26-летний футболист получил травму в начале второго тайма матча. Он не смог покинуть поле самостоятельно, его унесли на носилках. Вместо Артура на поле вышел Ярослав Гладышев.

ФК Динамо (Москва)
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 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
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 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
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 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
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