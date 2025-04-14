Артур — о травме: «Худшее из чувств, которое я уже испытывал»

Форвард «Динамо» Артур поделился эмоциями от травмы, полученной в матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:1).

«Вчера на матче у меня было одно из худших чувств, которые я уже испытывал, когда получил травму. Это было трудное время, ни один спортсмен не хочет проходить через травмы. Я доверяю Богу и знаю, что он делал и делает все возможное. Я благодарю его за все. Надо идти дальше, я буду только сильнее», — написал Артур в соцсетях.

Ранее глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что Артур получил разрыв ахиллова сухожилия

26-летний футболист получил травму в начале второго тайма матча. Он не смог покинуть поле самостоятельно, его унесли на носилках. Вместо Артура на поле вышел Ярослав Гладышев.