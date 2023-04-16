Полузащитник «Пари НН» Соколов: «Есть задача кровью и потом зарабатывать очки»

Полузащитник «Пари НН» Артем Соколов высказался о задачах и стиле игры команды.

«Сейчас нужны очки любым способом, поэтому нет ставки на красивый, комбинационный футбол. Есть задача кровью и потом зарабатывать очки, которые мы должны набрать в оставшихся матчах. У нас впереди матчи с теми же командами, которые с нами конкурируют в борьбе за выживание. С кем нужно набирать очки. Будем их выгрызать», — приводит слова Соколова IZ.ru.

Пари НН" располагается на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 19 очков за 23 тура.