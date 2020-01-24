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«Артем Шмейхель снова в деле!» Дзюба попробовал себя в роли вратаря

19:17
Артем Дзюба. Фото instagram.com
Артем Дзюба. Фото instagram.com
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба опубликовал фотографию с тренировки на сборе в Катаре. 31-летний российский футболист попробовал себя в роли голкипера.

«Артем Шмейхель снова в деле!» — подписал фото Дзюба.

В текущем сезоне Дзюба провел 26 матчей за «Зенит», забил 13 голов и сделал 13 результативных передач.

Команда Сергея Семака проводит сбор в Катаре. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками после 19 игр.

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