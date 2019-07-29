Артем Милевский: "У Коноплянки есть предложение от "Краснодара"

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский в интервью Евгению Савину на YouТube-канале "КраСава" рассказал про интерес "Краснодара" к украинскому полузащитнику "Шальке" Евгению Коноплянке. Однако, по его словам, хавбек не поедет в Россию, так как дорожит игрой за сборную Украины.

- Ракицкий перешел в "Зенит", его зачехлили, не вызывают в сборную. Как ты к этому относишься?

– У Коноплянки, насколько я знаю, сейчас тоже есть предложение от "Краснодара". Но я уверен, что он туда не поедет, потому что видел, что сделали с Ракицким, и дорожит сборной. Ракицкий просто отморожен на голову – в хорошем смысле!

– Я все равно не понимаю, как можно такого игрока не вызывать в сборную.

– Ну, вот так у нас сейчас заведено. Дебилизм такой. Даже Андрей Шевченко боится человека, который играет в России.