Артем Кулишев: «Чувствовал, что контакт был. Я и упал»

Полузащитник «Оренбурга» Артем Кулишев забил решающий пенальти в матче 9-го тура чемпионата России против «Рубина», который закончился победой команды из Оренбурга со счетом 2:1. Он сам и заработал на себе фол.

— Чувствовал, что контакт был. Я и упал. А так, может, дотянулся бы до мяча, — рассказал футболист в интервью официальному клубному сайту.

Я не герой. Герой — вся команда. Я просто сделал свое дело.

«Рубин» — неплохая команда, мне понравился их стиль игры. Играют в атакующий футбол, действуют в четыре защитника. Раз выиграли значит справедливый результат.

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