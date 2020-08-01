Артем Дзюба: «В еврокубках нас недолюбливают судьи. Вся Европа не любит Россию»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что причина неудач российских клубов в еврокубках — предвзятое судейство. В последнем розыгрыше Лиги чемпионов петербуржцы заняли последнее место в группе с «Лионом», «Бенфикой» и «Лейпцигом».

— Вот говорят, что нас в России так волшебно судят, и вот вам за это в Лиге чемпионов, — цитирует «Фонтанка» Дзюбу. — Надо понимать, что в еврокубках нас откровенно недолюбливают судьи. Вся Европа не любит Россию. Это правда, это данность. Любой сомнительный момент будут судить против нас. Я уже даже за то, чтобы в России больше давали бороться.