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Артем Дзюба: «В еврокубках нас недолюбливают судьи. Вся Европа не любит Россию»

13:02
Артем Дзюба. Фото "Фонтанка"
Артем Дзюба. Фото "Фонтанка"
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что причина неудач российских клубов в еврокубках — предвзятое судейство. В последнем розыгрыше Лиги чемпионов петербуржцы заняли последнее место в группе с «Лионом», «Бенфикой» и «Лейпцигом».

— Вот говорят, что нас в России так волшебно судят, и вот вам за это в Лиге чемпионов, — цитирует «Фонтанка» Дзюбу. — Надо понимать, что в еврокубках нас откровенно недолюбливают судьи. Вся Европа не любит Россию. Это правда, это данность. Любой сомнительный момент будут судить против нас. Я уже даже за то, чтобы в России больше давали бороться.

Дополнительная информация:

https://www.fontanka.ru/2020/07/31/69398281/

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