Артем Дзюба признан лучшим игроком тура

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба по итогам голосования болельщиков признан лучшим игроком 24-го тура РПЛ, информирует официальная страница турнира в социальной сети "ВКонтакте". В матче с "Краснодаром" (3:2) Дзюба сделал дубль, а его второй гол стал победным.

За Дзюбу проголосовали 28 155 человек – 62,1 процента от всех респондентов.

Также на награду лучшему игроку тура претендовали Олег Иванов ("Ахмат"), Игорь Горбатенко ("Арсенал"), Артем Галаджан ("Оренбург"), Кирилл Панченко ("Динамо"), Федор Чалов (ЦСКА), Эрик Бикфалви ("Урал"), Николай Рассказов ("Спартак").