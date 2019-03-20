Аршавин вошел в тренерский штаб академии "Зенита"

Экс-футболист "Зенита" и сборной России будет тренировать команду 2004 года рождения в "Газпром"-Академии. После завершения игровой карьеры Аршавин прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в Академии сине-бело-голубых и получил лицензии категории D и С. В "Зените" U-15 Аршавин будет работать в дуэте с Дмитрием Поляковым, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

В 2019 году команда Академии этого возраста примет участие в розыгрышах первенства России среди футбольных школ, первенства и Кубка Санкт-Петербурга, а также в турнире памяти Юрия Морозова.

Ближайший крупный для команды Полякова и Аршавина турнир, первенство России, пройдет с 9 по 19 апреля в Крымске. На групповом этапе зенитовцы сыграют с московским "Чертаново", "СКА-Хабаровском" и "Тюменью".