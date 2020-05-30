Аршавин рассказал о несостоявшемся переходе в «Барселону»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как клуб из Санкт-Петербурга пытался обменять его на Лионеля Месси из «Барселоны».

— В «Арсенал» меня продали за 18 миллионов, а «Барса» давала 15 миллионов, — сказал в эфире «Матч ТВ» Аршавин. — Но по «Барселоне» не было вопросов, чтобы кто-то кому-то дал еще, просто летом было предложение. Обратно полетело письмо, что «Зенит» готов меня только на Месси обменять.