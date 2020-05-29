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Аршавин рассказал, когда он показывал лучший футбол в жизни. Не на Евро-2008

17:58
Андрей Аршавин. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Андрей Аршавин. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение, что лучший футбол в своей жизни он показывал в 2005 году.

— Считаю, что свой лучший футбол я показывал в 2005 году, не в 2008-м. У меня тогда было 16 голевых передач. Были ли какие-то бонусы за это? Нет. Я вообще считаю, что персональные бонусы — это неправильно. Футболист, думая о личном бонусе, бьет по воротам вместо того, чтобы покатить кому-то, чтобы тот забил в пустые. Это вредит команде.

— У каждого футболиста есть мечта: забить в финале чемпионата мира, в финале Кубка УЕФА. У вас была такая?

— Я всегда мечтал перекинуть вратаря с центра поля. У меня таких голов нет, но я бы хотел так забить, — рассказал Аршавин в программе «Открытый показ» на «Матч ТВ».

В составе «Зенита» Аршавин трижды выигрывал чемпионат России, один раз — Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1194619_Arshavin_nazval_period_kogda_pokazyval_luchshij_futbol_v_svojej_zhizni_Eto_ne_Jevro_2008

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