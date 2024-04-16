Аршавин — о мяче сына Арсения за «Спартак»: «Голы с угловых даже в маленьком возрасте редки»

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал гол сына Арсения за «Спартак».

«Голы с угловых даже в маленьком возрасте редки. Я тоже такие забивал — в большие ворота, а не в те, с которыми сейчас играют дети, 7 на 7. Сейчас вижу такие голы не часто, безусловно. Арсений забивает, но не все голы расходятся по сети», — приводит слова Аршавина Sport24.

11-летний Арсений забил гол прямым ударом с углового за академию «Спартака» в матче турнира на призы Олега Романцева.