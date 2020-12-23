Аршавин назвал судейство в России скандальным

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, что он думает о судействе в России. Далее Аршавин пояснил, что считает его скандальным.

«Мне кажется, оно было скандальным, — сказал Аршавин в эфире программы «Правила игры» на канале «Матч премьер». — Не только на поле, но и за его пределами. Не только в премьер-лиге, было еще решение по матчу «Чайки» в ФНЛ. Игр было много, все было концентрированным, негативный шлейф есть».

39-летний Андрей Аршавин в составе «Зенита» трижды стал чемпионом России и один раз выиграл Кубок страны.