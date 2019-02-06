Аршавин и Тимощук в бассейне с шариками: убойное шоу "Зенит ТВ"

Бывшие футболисты "Зенита" Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук приняли участие в шуточном шоу на официальном YouTube-канале клуба. Ветераны соревновались с блогером Геной Миллером и ведущим "Зенит ТВ" Денисом Денисовым в трех спортивно-комедийных испытаниях.

Первое испытание - "Ныряльщики". Участники игры должны были достать из бассейна с шариками как можно больше мячей и попасть ими в маленькие ворота, баскетбольное кольцо и бочку. Блогеры одержали победу с минимальным перевесом - 10:9.

Второе испытание - "Байкеры". Участники на ховеркартах проехали 400-метровую дистанцию, проезжая через специальные отметки. Тимощук сразу задал солидное преимущество, и футболисты уверенно выиграли.

Решающим третьим испытанием стал "Бампер-болл". Соперники сыграли в футбол, надев на себя гигантские шары, Аршавин и Тимощук выиграли 3:1.

Проигравшие Миллер и Денисов вынуждены были удалить волосы на ногах восковыми полосками.