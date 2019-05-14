"Арсенал" успешно прошел процедуру лицензирования в РФС и УЕФА для участия в соревнованиях сезона-2019/2020, информирует пресс-служба клуба.

Тульский клуб второй год подряд первым среди клубов РПЛ прошел ежегодное лицензирование РФС и УЕФА без замечаний. Комиссия отметила профессиональную работу сотрудников клуба с требуемыми документами. Лицензирование включает в себя пять критериев: спортивный, инфраструктурный, кадрово-административный, правовой и финансовый.

"Арсенал" на лицензировании представляли заместитель генерального директора клуба Сергей Лучаев и главный бухгалтер Луиза Зеленева.

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