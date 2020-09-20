Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа открыл счет в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» — 1:0.

На 10-й минуте эквадорец реализовал пенальти, назначенный после того, как нападающий тульской команды Евгений Луценко сыграл рукой в своей штрафной.

Этот гол стал для Нобоа шестым в сезоне-2020/21. Хавбек продолжает возглавлять список лучших бомбардиров РПЛ.