«Арсенал» — «Сочи»: Нобоа открыл счет с пенальти
14:16
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа открыл счет в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» — 1:0.
На 10-й минуте эквадорец реализовал пенальти, назначенный после того, как нападающий тульской команды Евгений Луценко сыграл рукой в своей штрафной.
Этот гол стал для Нобоа шестым в сезоне-2020/21. Хавбек продолжает возглавлять список лучших бомбардиров РПЛ.
ГОООООЛ!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 20, 2020
? Кристиан Нобоа на 10-й минуте выводит «Сочи» вперед и забивает свой 6-й гол в сезоне#ТинькоффРПЛ #АрсеналСочи pic.twitter.com/gD5CVNhLM2
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