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«Арсенал» — «Ростов»: на воротах сыграют Левашов и Бабурин

12:45
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В матче 9-го тура Тинькофф РПЛ «Арсенал» примет в Туле «Ростов». Стали известны стартовые составы команды.

«Арсенал»: Левашов, Бурлак, Беляев, Сокол, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Э.Кангва, Костадинов, К.Кангва, Ковалев.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Пантелеев, Чаушич, Хлусевич, Мохаммед, Громыко, Аджоев, Минаев.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Байрамян, Глебов, Норманн, Хашимото, Ионов, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Рудаков, Логашов, Чистяков, Поярков, Еременко, Полоз, Долгов, Тошевски.

Арсенал Т — Ростов

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