"Арсенал" в гостях разгромил "Оренбург"​ (3:0) в матче 26-го тура молодежного первенства команд РПЛ. Авторами голов стали: нападающий туляков Гурам Аджоев, полузащитник Ярослав Ивакин и форвард Артем Максименко​.

"Оренбург" занимает 15-е место с 15 очками в турнирной таблице первенства. "Арсенал" с 50 очками поднялся на третью строчку.

Молодежные команды

26-й тур

"Оренбург – мол." (Оренбург) – "Арсенал Т – мол." (Тула) – 0:3 (0:3)

Голы: Аджоев, 8 (0:1). Ивакин, 11 (0:2). Максименко, 25 (0:3).

Судья: Смирнов (Волоколамск).

29 апреля. Оренбург. Стадион "Газовик".

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