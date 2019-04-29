"Арсенал" в гостях разгромил "Оренбург" (3:0) в матче 26-го тура молодежного первенства команд РПЛ. Авторами голов стали: нападающий туляков Гурам Аджоев, полузащитник Ярослав Ивакин и форвард Артем Максименко.
"Оренбург" занимает 15-е место с 15 очками в турнирной таблице первенства. "Арсенал" с 50 очками поднялся на третью строчку.
Молодежные команды
26-й тур
"Оренбург – мол." (Оренбург) – "Арсенал Т – мол." (Тула) – 0:3 (0:3)
Голы: Аджоев, 8 (0:1). Ивакин, 11 (0:2). Максименко, 25 (0:3).
Судья: Смирнов (Волоколамск).
29 апреля. Оренбург. Стадион "Газовик".
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