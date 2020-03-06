«Арсенал» разгромил «Оренбург» в матче молодежных команд
14:57
В матче 21-го тура молодежного первенства России «Арсенал» на выезде выиграл у «Оренбурга» (5:1).
В составе победителей дубль сделал Даниил Ерофеев. «Арсенал» набрал 35 очков и занимает пятое место. «Оренбург» на 15-м месте — 14 очков.
Молодежные команды
21-й тур
«Оренбург — мол.» (Оренбург) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 1:5 (0:3)
Голы: Куль, 6 (0:1). Банда, 19 — с пенальти (0:2). Ерофеев, 35 (0:3). Ерофеев, 54 (0:4). Хлусевич, 73 (0:5). Богомолов, 86 (1:5).
Судья: Матвеев (Москва).
6 марта. Оренбург. Стадион «Газовик».