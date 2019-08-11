"Арсенал" открыл счет в матче с "Уфой". Видео

"Арсенал" открыл счет в матче 5-го тура чемпионата России против "Уфы".
На 28 минуте встречи мяч оказался в сетке ворот уфимцев после удара испанского защитника "Арсенала" Виктора Альвареса. Этому поспособствовал рикошет от головы Йонуца Неделчару после дальнего удара. Этот гол стал первым для испанца за "оружейников".
⚽ Первый гол Виктора Альвареса за «Арсенал»!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 11, 2019
📺 #АрсеналУфа на #МАТЧПРЕМЬЕР
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"СЭ" проводит текстовую трансляцию матча "Арсенал" - "Уфа"
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