"Арсенал" открыл счет в матче с "Уфой". Видео

"Арсенал" открыл счет в матче 5-го тура чемпионата России против "Уфы".

На 28 минуте встречи мяч оказался в сетке ворот уфимцев после удара испанского защитника "Арсенала" Виктора Альвареса. Этому поспособствовал рикошет от головы Йонуца Неделчару после дальнего удара. Этот гол стал первым для испанца за "оружейников".

"СЭ" проводит текстовую трансляцию матча "Арсенал" - "Уфа"

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