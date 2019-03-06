"Арсенал" - "Оренбург": Кангва и Деспотович выйдут на поле с первых минут

Стали известны составы "Арсенала" и "Оренбурга" на ответный матч 1/4 финала Кубка России. Игра начнется в 19.00 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 4:2 в пользу тульской команды.

"Арсенал": Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Мирзов, Костадинов, Джорджевич, Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Володько, Коне, Берхамов, Ткачев, Лесовой, Аджоев, Ожегович.

"Оренбург": Фролов, Малых, Терехов, Ойеволе, Козлов, Бегич, Маляров, Попович, Мишкич, Алвеш, Деспотович.

Запасные: Довбня, Чиркин, Бреев, Афонин, Кулишев, Чуканов, Козлов, Галаджан.