«Арсенал» опубликовал мультфильм, в котором врачи спасли Деда Мороза

«Арсенал» опубликовал второй новогодний мультфильм, посвященный врачам. Героями ролика стали Кирилл Комбаров, Александр Ломовицкий, врач Александр Резепов, массажист Роман Романов и Дед Мороз.

«В уходящем году главными людьми страны были врачи, невзирая на усталость, они сутками боролись за наше здоровье.

?Особая нагрузка легла и на наш медицинскии? штаб. Александр Резепов и его команда сделали все, чтобы коварныи? вирус не подкосил наших футболистов и сотрудников клуба.

В канун Нового года мы желаем всем медикам как можно больше проводить времени дома с родными и не болеть", — говорится в сообщении.