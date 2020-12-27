«Арсенал» опубликовал мультфильм, в котором врачи спасли Деда Мороза
«Арсенал» опубликовал второй новогодний мультфильм, посвященный врачам. Героями ролика стали Кирилл Комбаров, Александр Ломовицкий, врач Александр Резепов, массажист Роман Романов и Дед Мороз.
«В уходящем году главными людьми страны были врачи, невзирая на усталость, они сутками боролись за наше здоровье.
?Особая нагрузка легла и на наш медицинскии? штаб. Александр Резепов и его команда сделали все, чтобы коварныи? вирус не подкосил наших футболистов и сотрудников клуба.
В канун Нового года мы желаем всем медикам как можно больше проводить времени дома с родными и не болеть", — говорится в сообщении.
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