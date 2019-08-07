"Арсенал" наказали за то, что болельщики клуба оскорбляли Григоряна

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что тульский "Арсенал" оштрафован на 20 тысяч рублей по итогам матча 4-го тура чемпионата России "Тамбов" – "Арсенал" (0:1).

– Болельщики тульской команды скандировали оскорбительные выражения в адрес главного тренера "Тамбова" Александра Григоряна. Это уже второй случай подобного скандироваия для "Арсенала", клуб оштрафован на 20 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)