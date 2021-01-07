«Арсенал» может отдать в аренду Комбарова и еще ряд игроков

«Арсенал» ищет вариант с арендой для ряда футболистов, информирует «Тульские новости».

Речь идет о нападающем Романе Минаеве и белорусских полузащитниках Валерии Громыко и Юрии Ковалеве.

Также рассматривается вариант с арендой Кирилла Комбарова. В этом сезоне из-за травмы он сыграл всего 203 минуты. В случае аренды игрок не вернется в «Арсенал» — у него заканчивается контракт.

Не исключается, что в аренду могут быть отданы полузащитники Сергей Ткачев и Игорь Горбатенко. Правда, их уход маловероятен.

Отметим, что ранее «Арсенал» покинул арендованный Мохаммед Кадири. Игрок досрочно вернулся в киевское «Динамо».

Также мы сообщали, что «оружейники» не намерены выкупать трансфер нападающего Луки Джорджевича.