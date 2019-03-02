"Арсенал" – ЦСКА: 2 марта, прямая трансляция – в 14.00

В пятницу после зимнего перерыва возобновился чемпионат России по футболу-2018/19. В субботу, 2 марта, состоятся сразу четыре матча, а в центральной игре встретятся "Арсенал" и ЦСКА. Команды сыграют в Грозном, номинальными хозяевами поля будут "оружейники", потому их стадион в Туле не готов. Игра на "Ахмат Арене" начнется в 14.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Арсенал" – ЦСКА.

После 17 туров в копилке "Арсенала" 20 очков и 11 место в таблице, у ЦСКА в свою очередь 30 баллов и место в тройке. Букмекеры отдают явное преимущество армейцам. В то же время у соперников есть кадровые проблемы, поэтому составы вряд ли будут оптимальными.

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"Арсенал" – ЦСКА: чемпионат России, премьер-лига, 18-й тур, 2 марта 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 14.00 (мск)