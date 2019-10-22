Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о проблемах российского футбола.

— Меня удивил негатив в адрес национальной сборной, чего я только не наслушался в кулуарах, собственно от россиян — опозорятся, бездельники, гроша ломаного не стоят, — цитирует Венгера Meduza. — Ну и что, результат превзошел все ожидания. Понятно, что это был порыв, момент во времени, а в целом вам надо над очень многим работать и многое менять.

Но русский пессимизм — это что-то болезненное. Журналисты из России меня часто спрашивают, например, об Андрее Аршавине. И всегда используют одну и ту же формулировку: «Что у него пошло не так в «Арсенале»?» Да почему же не так-то? Аршавин добился очень многого, он один из тех редких российских футболистов, у кого действительно получилось на Западе. Просто когда он попал в «Арсенал», ему уже было к тридцати, он строил свою игру иначе. Но он отличный спортсмен.

Венгер был главным тренером «Арсенала» с 1996 по 2018 год. За этот период он трижды выигрывал АПЛ, по 7 раз — Кубок и Суперкубок страны. С «Монако» он становился чемпионом Франции и обладателем Кубка Франции, а с японским «Нагоя Грампус» — обладателем Супекубка Японии.

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