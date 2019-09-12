Арнор Сигурдссон рассказал о лучшем матче в составе ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон отметил, что лучшим матчем в карьере считает гостевую игру 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (3:0) 12 декабря прошлого года.

— Родители приезжали на игру с «Реалом» в Мадрид, — рассказал в интервью клубному телевидению полузащитник. — Они очень меня подеерживали. Лучший матч в карьере? Как раз с «Реалом». Историческая победа. В первую очередь я был горд, что мы победили такую команду в Лиге чемпионов. К тому же я был счастлив забить гол перед всей моей семьей. Это было потрясающе.

В текущем сезоне 20-летний исландец провел пять матчей за ЦСКА и забил один гол. Всего же он сыграл за армейский клуб 32 матча, в которых забил 8 голов и отдал две голевых передачи. Перешел в клуб в конце августа прошлого года, контракт Сигурдссона с армейцами будет действовать до 30 июня 2023 года.

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